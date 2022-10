Jury in zaak acteur Danny Masterson gescreend op kennis Scientology

Masterson, bekend van de tv-serie That ’70s Show, wordt verdacht van drie verkrachtingen. De acteur en zijn drie vermeende slachtoffers zijn - of waren ten tijde van de verkrachting - aanhanger van de Scientology-kerk. De advocaat van de aanklagers, die inmiddels geen lid van de kerk meer zijn, wil graag dat leden van de jury kennis hebben van het geloof zodat zij goed kunnen oordelen in de zaak.

„Scientology is geen partij in deze zaak, maar u zal er wel veel over horen”, aldus Philip Cohen. „Als u sterk in uw eigen religie gelooft - of juist sterk tegen andere geloven bent - gaat dat wel een probleem zijn.”

De Scientology-leer is gebaseerd op het boek Dianetics uit 1950 van schrijver L. Ron Hubbard. Het geloof zegt dat de mens een onsterfelijke, spirituele ziel is in een fysiek lichaam. Scientology-aanhangers geloven dat de mens aangeboren, maar onderdrukte, krachten en eigenschappen heeft die alleen kunnen worden herwonnen als het wordt gezuiverd van ’ongewenste gedragspatronen en ongemakken’.