Jochem van Gelder laat kids porno kijken

"Ik ga niet als een scheidsrechter hun kamers in om te kijken wat ze aan het doen zijn," onthult de presentator in het blad Kinderen & Internet.

Jochem heeft drie puberende zoons, David (18), Levi (17) en Jesse van 14, en die zijn volgens Van Gelder toch niet tegen te houden op het internet.

"Aan wat je qua seks op internet vindt, zitten allerlei gradaties. Dat de jongens geïnteresseerd zijn in seks en op Youtube filmpjes van blote meiden kijken, is normaal voor hun leeftijd. Zaak is dat je er open over kunt praten zodat je het vertrouwen kunt hebben dat het goed gaat."

Hoewel hij heel makkelijk is over het internetgedrag van zijn kinderen, weet Jochem dat niet iedere opvoeder er zo lichtzinnig over denkt. "Een paar jaar geleden belde een vader van een voetbalvriendje van de jongste mij op, met de boodschap dat mijn zoon dingen naar zijn zoontje stuurde waar hij niet van gediend was."

De Praatjesmaker-presentator was op het ergste voorbereid. "Ik was geschrokken en voorbereid op de meest afschuwelijke en ranzige pornobeelden. Dat bleken in werkelijkheid kleine icoontjes van poppetjes te zijn die seksbewegingen maken. Daar heb ik dus echt geen problemen mee. Ik moest er alleen maar hard om lachen."