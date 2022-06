Britse koningshuis blundert met Queen en Belgische prinses

Ter illustratie van haar decennialange mondiale aandeel, deelde het officiële Twitteraccount van het Britse koningshuis een video met daarin onder meer een opsomming van monumenten en gebouwen die zijn vernoemd naar de 96-jarige koningin Elizabeth.

In de montage komt ook de Prinses Elisabethbasis op Antarctica voorbij, de opvolger van de Koning Boudewijnbasis. Het onderzoekscentrum is alleen niet vernoemd naar de Britse Queen, maar naar de Belgische prinses Elisabeth (20), de dochter van koning Filip.

En dat is niet het enige foutje. In het filmpje wordt ook gerefereerd aan het Queen Elizabeth Hospital in Birmingham, maar dat ziekenhuis is vernoemd naar de moeder van de Britse vorstin, de Queen Mum, die in 2002 overleed.