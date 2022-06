Premium Het beste van De Telegraaf

’Celgenoten zullen Ghislaine Maxwell de stuipen op het lijf jagen’

Door Nick Wijsen Kopieer naar clipboard

Ghislaine Maxwell in de rechtbank tijdens haar veroordeling op 28 juni. Ⓒ Reuters

Na haar arrestatie in juli 2020 moest Ghislaine Maxwell in afwachting van haar proces de dagen slijten in het beruchte Metropolitan Detention Center (MDC). Naar eigen zeggen werd de Britse socialite ’onmenselijk’ behandeld in de strengst beveiligde gevangenis van New York. Enig geluk voor Maxwell: binnenkort wordt ze overgeplaatst naar een andere gevangenis, waar ze de komende twintig jaar haar straf moet uitzitten. Desondanks hoeft Maxwell niet te rekenen op een prettig verblijf: „Haar toekomstige celgenoten zullen haar flink de stuipen op het lijf jagen.”