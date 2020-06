Selena Gomez geeft Instagram uit handen

„Ik heb geworsteld met de vraag wat ik kan zeggen over dit belangrijke moment in de geschiedenis”, aldus de 27-jarige. „Ik heb nagedacht over hoe ik mijn sociale media het beste kan inzetten, en ik heb besloten dat we allemaal meer moeten horen van zwarte mensen. De komende dagen zal ik invloedrijke leiders uitlichten en hen de kans geven mijn Instagram over te nemen, zodat zij zich direct tot ons kunnen richten. We hebben allemaal de plicht om het beter te gaan doen, en we kunnen beginnen door met een open blik te luisteren.”

Gomez heeft een van de meest gevolgde Instagrampagina’s. Ze staat in de top tien op nummer zes, na het account van het sociale medium zelf, Cristiano Ronaldo, Ariana Grande, Dwayne Johnson en Kylie Jenner.