Premium Het beste van De Telegraaf

Lof voor hoofdrolspeelster The Bodyguard: ’Nyassa Alberta is een sensatie!’

Door Jan Uriot Kopieer naar clipboard

Na Glennis Grace en Romy Monteiro is het nu de beurt aan zangeres Nyassa Alberta (m.) om te shinen in de musical The Bodyguard. Ⓒ ANP/HH

Glennis Grace en Romy Monteiro, eat your heart out, want hier is Nyassa Alberta! De 41-jarige zangeres die vorig jaar een Musical Award won voor haar hoofdrol in Tina – De Tina Turner musical, laat in de nieuwste versie van The Bodyguard zien dat ook het repertoire van Whitney Houston bij haar in goede handen is.