John Legend over verlies zoontje: maak het bespreekbaar

De zanger, bekend van hits als All of Me en P.D.A. (We Don’t Care), aarzelde in eerste instantie om zo open over het verlies te praten, maar is er als mens door gegroeid. „Chrissy deelde altijd al meer dan ik. Ik ben meer gesloten”, zegt John in het Amerikaanse tv-programma CBS This Morning. „Maar ik weet nu dat ontzettend veel gezinnen over de hele wereld hetzelfde meemaken.”

Hij vervolgt: „We voelen ons verbonden door het met andere mensen te delen. En zij voelen zich gezien door ons. Ik denk dat het iedereen helpt om beter met het verdriet om te gaan als ze weten dat er andere mensen zijn die het ook voelen.”

Chrissy en John verloren Jack na twintig weken zwangerschap. Het stel heeft nog twee andere kinderen: dochter Luna (5) en zoon Miles (2).