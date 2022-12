Premium Het beste van De Telegraaf

Ook na echtscheiding: kids Kim en Kanye komen niets tekort!

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Na maandenlange juridisch getouwtrek hebben Kim Kardashian (42) en Kanye West (45) eindelijk een akkoord bereikt over hun echtscheiding. Hoewel de voogdij over de kinderen wordt gedeeld, moet de rapper wel flink in de buidel tasten: maandelijks is hij maar liefst 200.000 dollar (193.000 euro) aan alimentatie kwijt. Nu zijn samenwerkingen zijn stopgezet en hij niet langer miljardair is, zal hem dit hoogstwaarschijnlijk niet in de koude kleren gaan zitten. Dat Kim en Kanye hun kinderen North (9), Saint (6), Chicago (4) en Psalm (3) zo verwend hebben, keert zich nu als een boemerang tegen de artiest. Er geldt immers de wet dat de kinderen van de alleenstaande vrouw hun voormalige levensstijl moeten kunnen voortzetten. En dat was me nogal een luxe levensstijl!