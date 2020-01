Martijn Kolkman wint Nachtwacht Award 2020

„Het was een spannende wedstrijd die gewonnen is door een radioman in hart en nieren die de luisteraars van Qmusic dinsdag tot en met vrijdag aan de radio gekluisterd houdt”, vertelt Eline Maarse van Spreekbuis.nl. Kolkman maakt sinds oktober 2018 nachtelijke radio voor Qmusic.

De Nachtwacht Award is een radioprijs voor dj’s die voor de nachtbrakers, nachtwakers en nachtwerkers radio maken. De prijs is vernoemd naar het legendarische TROS-nachtprogramma Nachtwacht dat tot 1995 op Radio 1 en 2 te beluisteren was.