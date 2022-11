Maan en Karel Gerlach vielen in de studio voor elkaar

„We waren al een soort maatjes van elkaar en ik ben wel eens gaan kijken bij shows, we hadden het gewoon leuk”, vertelt Maan. Toen ze bezig was met haar nieuwe album kwam ze op het idee graag eens samen iets met Goldband te doen. „Wat zij nu maken is zo uniek!”

Eenmaal in de studio hebben ze elkaar ’echt goed ontmoet’ en ontstond er veel meer dan alleen nieuwe muziek. Met een twinkeling in haar ogen bevestigt ze dat het ’t begin was van iets moois. Toch wil ze liever niet te veel over haar relatie met Gerlach kwijt. „Dit soort dingen zijn ook privé en aan jezelf om uit te zoeken en te ontdekken.”

Het nieuwe lied gaat over twee mensen die stiekem naar elkaar verlangen. Maar, stelde Maan bij de middagshow: „Niet per se over ons.”

Gerlach bevestigde in augustus, nadat de zangeres tijdens het optreden van zijn band op Lowlands als verrassing had meegezongen met het lied Ik Haat Je, dat ze aan het daten zijn. „Ik ben verliefd”, vertelde hij toen aan het ANP.