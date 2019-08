William en Catherine rijden met de Queen naar zondagsdienst

Ⓒ Hollandse Hoogte / PA Images

Koningin Elizabeth is met een flink deel van haar familie naar Crathie Kirk gegaan voor de zondagsdienst. Tijdens haar lange zomerverblijf in het naburige kasteel Balmoral is de wekelijkse kerkgang een vast onderdeel. De Queen wordt daarbij vergezeld door de familieleden die dan net bij haar logeren.