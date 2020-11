Kirsten Stewart ’opgelucht’ om in gay kerstfilm te spelen

Davis en Stewart zijn te zien in de nieuwe romantische komedie Happiest Season, die vanaf 3 december in de Nederlandse bioscopen draait. De kerstfilm, geregisseerd door Clea DuVall, gaat over het koppel Harper (Davis) en Abby (Stewart). De twee moeten gedurende een vijfdaags kerstbezoek bij Harpers conservatieve gezin doen alsof ze slechts vrienden zijn, om te voorkomen dat de familie achter hun romance komt.

Het is volgens Stewart, die tijdens een Saturday Night Live-uitzending in 2017 uit de kast kwam, de eerste keer dat een kerstfilm van een groot productiehuis als Sony over twee verliefde vrouwen gaat. „Ik zeg niet dat we de allereersten ooit zijn, maar ik prijs degenen die deze film hebben bedacht.”

De Twilight-actrice geeft toe dat ze films als Happiest Season heeft gemist in haar kindertijd. „Toen ik opgroeide waren er geen films met deze vrouwelijke leads centraal in het liefdesverhaal.” Ze ziet steeds meer ’queer content’ in de mainstream media en is blij dat haar nieuwe film daar iets aan toevoegt. „Dit is het bewijs dat er progressie is en behoefte. Stapje voor stapje komen we er.”