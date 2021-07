Collega Bob Odenkirk: het gaat heel erg goed met hem

„Ik heb net met Bob gebeld en het gaat super met hem! Een grapje hier en daar”, schrijft Cross, die van 1995 tot 1998 de populaire serie Mr. Show with Bob and David samen met Odenkirk maakte. „Zowel hij als zijn familie is overweldigd door alle berichtjes vol liefde en bezorgdheid die iedereen heeft gestuurd. U hoort binnenkort van hem. Maar hij doet het heel goed!!!”

Odenkirk werd met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis nadat hij onwel was geworden op de set van de serie Better Call Saul, een spinoff van Breaking Bad, waar hij werkte aan de opnames van het zesde en laatste seizoen. De serie Mr. Show with Bob and David kreeg in 2015 op Netflix een remake, genaamd W/ Bob & David.