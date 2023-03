Wolter Kroes annuleert optredens: ’Ik ben er doodziek van’

„De afgelopen week was ik volledig mijn stem kwijt”, schrijft Wolter op sociale media. „In overleg met mijn Kno-arts heb ik besloten om alle optredens voor dit weekeinde te annuleren. En ik kan jullie vertellen dat ik hier altijd doodziek van ben. Annuleren zit namelijk niet in mijn systeem.”

Toch kon de zanger niet anders dan de shows afzeggen. „Er is een virale infectie geconstateerd en daar kun je weinig aan doen.”

Ook onthult de zanger dat hij woensdag onder het mes gaat. Kroes brak in oktober zijn pols tijdens de repetities voor het Gouden Televizier-Ring Gala. „Er was goede hoop dat ik na mijn ongeluk geen schade zou overhouden. Helaas is dat niet zo en wordt de boel woensdag hersteld door middel van een hersteloperatie. De pols zal opnieuw gebroken worden en in de goede stand gezet worden. In principe zou dit niet zoveel moeten voorstellen”, sluit hij luchtig af.