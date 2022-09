Premium Het beste van De Telegraaf

Dit laat de Queen na Koning Charles zit niet alleen op de troon, ook op een (nog grotere) berg geld

Door Peter Mijlemans

De dood van de Queen heeft Charles niet alleen koning gemaakt, maar ook wat rijker. Volgens schattingen van Forbes laat zijn moeder een privéfortuin na van om en nabij de 500 miljoen euro. Daarnaast krijgt Charles III ook nog The Crown Estate onder zijn hoede en de Duchy of Lancaster. Die verzameling van landerijen, winkelstraten, historische gebouwen, scholen, kastelen,... is jaarlijks goed voor zo’n 60 miljoen euro aan inkomsten.