Chantal Janzen jaloers op uiterlijk Hailey Bieber

IJdel is ze op het gebied van werk zeker, vindt ze zelf. „Als ik werk moet het er ook wel uitzien zoals ik dat wil. Ik denk niet van: doe maar wat en dan ga ik voor de camera staan.” Ze is over het algemeen dan ook tevreden over haar uiterlijk. „Maar ik kan wel eens jaloers zijn op een andere vrouw. Niet op het nare af, hoor.” Zo noemt ze model Hailey Bieber als voorbeeld. „Daar kan ik wel jaloers op zijn, maar niet dat ik thuis zit te janken, hoor.”