Duitse filmproducent Artur Brauner (100) overleden

De in 1918 in het Poolse Lódz geboren Brauner, werkte met sterren als Romy Schneider, Maria Schell, Curd Jürgens, O.W. Fischer en Heinz Rühmann en heeft de Duitse film na de Tweede Wereldoorlog een nieuw aanzien gegeven.

Brauner, die 49 Joodse familieleden verloor in de concentratiekampen van de nazi’s, maakte ook talloze films over het lot van de slachtoffers van de holocaust. Daartoe horen producties als Morituri (1948), Hitlerjunge Salomon (1990) en Wunderkinder (2011).

Meer dan 700 speelfilms en tv-producties werden gemaakt in de CCC-studio’s van Brauner in Berlijn. Hij bracht films als Der brave soldat Schwejk, Der tiger von Eschnapur en Mädchen in Uniform op het scherm.

Tientallen jaren lang was Brauner samen met zijn vrouw Maria stamgast op de belangrijkste sociale evenementen in Berlijn. Brauners dochter Alice is ook producent en zet het levenswerk van haar vader voort.