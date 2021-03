’Al Pacino doet dutje tijdens Golden Globes’

Filmlegende Al Pacino heeft ondertussen alles wel een keer meegemaakt en wordt allang niet meer warm of koud van een awardshow. Werd hij in 2019 nog geroemd voor zijn rol in Netflix-film The Irishman, deze keer zijn het zijn acteerprestaties in de serie Hunters (Amazon Prime) die de hem een Golden Globe-nominatie hebben opgeleverd.

In de categorie beste acteur in een dramaserie moest de filmgigant het opnemen tegen Jason Bateman (Ozark), Bob Odenkirk (Better Call Saul), Matthew Rhys (Perry Mason) en Josh O’Connor, de in The Crown de rol speelt van prins Charles. Uiteindelijk is het laatstgenoemde die er met het felbegeerde beeldje vandoor gaat. Maar zowel tijdens als na de Golden Globes hebben de kijkers het vooral over Pacino, die op het moment suprême even in slaap was gedommeld.

(Tekst gaat verder onder de foto.)

Pacino met zijn mede-genomineerden, met de klok mee: Matthew Rhys (Perry Mason), Josh O’Connor (The Crown), Jason Bateman (Ozark) en Bob Odenkirk (Better Call Saul). Ⓒ Getty Images

Vanwege de coronamaatregelen moesten de genomineerden, die te zien waren via hun webcam, de prijsuitreiking volgen via Zoom. En terwijl de acteurs aandachtig en ongetwijfeld vol spanning wachten op het verlossende woord, ziet het ernaar uit dat het Pacino maar weinig te doen. Tót hij ineens wakker schrikt en verduft om zich heen kijkt. En zoals dat dan gaat op sociale media, is er een nieuwe internetmeme geboren. „Say hello to my pillow friend!”

Bekijk ook: The Crown grote winnaar Golden Globes