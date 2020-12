Céline Dion wil naar huis!

Door de coronacrisis zit optreden er niet meer in voor Céline Dion. Ⓒ Getty Images

Nu het doek is gevallen over haar alle records brekende megashows in Las Vegas, heeft ook Céline Dion daar eigenlijk niets meer te zoeken. Na zestien jaar en 1141 concerten, allemaal tot de laatste stoel stampend uitverkocht, hield zij er in juni 2019 mee op. De Canadese zangeres heeft buiten de stad een groot landgoed en heeft ook nog andere huizen in de VS, onder andere aan de andere kant van het immense land in Florida.