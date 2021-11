Kardashians ’in shock’ na dodelijk drama festival zwager Travis Scott

„Net al jullie allemaal, is ook onze familie in shock na deze tragedie. Onze gedachten zijn bij de slachtoffers, hun families en dierbaren en bij Travis, van wie we weten dat hij zo veel om zijn fans geeft en die hier echt kapot van is.”

Rapper Travis Scott, mede-organisator en hoofdact van het festival, is de partner van Kims halfzusje Kylie Jenner. Zij was vrijdagavond aanwezig bij het evenement in Houston en sprak dit weekend op sociale media haar medeleven uit voor de slachtoffers en nabestaanden. Ze benadrukte ook dat zowel Scott als zij op het moment dat er gedrang ontstond in het publiek, dat niet in de gaten had.

Aanklachten

„Ik wil duidelijk maken dat we niet op de hoogte waren van de dodelijke slachtoffers tot het nieuws naar buiten kwam na de show en dat we in geen geval verder zouden zijn gegaan met filmen of optreden”, aldus de succesvolle cosmetica-onderneemster, die in verwachting is van haar tweede kind met Scott.

Enkele concertbezoekers hebben al aanklachten ingediend tegen Scott, organisator Live Nation en de beheerder van het festivalterrein NRG Park. Ook Drake, die met Scott op het podium stond toen het totaal uit de hand liep in het publiek, wordt in één van de zaken medeverantwoordelijk gehouden voor het drama.