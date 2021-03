’Hondenfluisteraar’ Cesar Millan wil honden Joe Biden onder handen nemen

Volgens Cesar ligt het probleem niet zozeer bij de honden, maar bij de baasjes van Major en Champ zelf. Hij vindt dat iedereen in het Witte Huis moet weten hoe ze het beste met de honden om kunnen gaan, zodat ze zich meer op hun gemak voelen en geen gekke dingen meer doen zoals laatst gebeurde. De anderhalf jaar oude Major beet onlangs een bewaker van het Witte Huis, die daarbij een kleine wond opliep.

De 51-jarige Mexicaans-Amerikaanse hondenpsycholoog is van mening dat iedereen die werkzaam of woonachtig is in het Witte Huis moet leren hoe ze zich kunnen binden aan en communiceren met de honden, om zo een goede relatie met hen op te bouwen. Aanpassing is daarbij het sleutelwoord, volgens de hondenfluisteraar.

„Het beste wat je kunt doen als je een hond naar een nieuwe omgeving brengt, is te begrijpen hoe hij zich aanpast”, begint Cesar. „Hoe weten we dat hij is aangepast aan de nieuwe omgeving? Hij voelt zich veilig, heeft rust en voelt liefde om zich heen. Bij mensen is dat precies hetzelfde.”