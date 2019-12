Katja Schuurman: ’Iets te enthousiast’ de benen gespreid

Katja Schuurman trainde maandenlang voor de touwtjespringen-act met de winnaars van Holland’s Got Talent, maar scheurde tijdens de trainingen haar hamstring. „Allereerst had ik totaal geen conditie en lag ik na een paar minuten touwtjespringen al uitgeput op de grond, maar ook de spagaat deed ik iets te enthousiast en te uitsloverig. Zodra de camera liep ging ik meteen in de spagaat, waardoor ik mijn hamstring scheurde. Dat was erg pijnlijk.” Voor een lollige video probeerde Katja in haar vrije tijd ook met klompen te touwtjespringen, met ernstige schouderklachten als gevolg. „Ik lag in bed en kon amper bewegen, ik lag te janken van de pijn. Dus het was erg intens.”

Ook Gert Verhulst, die voor de eerste show leerde koorddansen, had het zwaar. „Ik heb me laten opereren aan de meniscus en liep ook een hernia op. Ik ben wellicht toch wat te oud voor deze stunts”, zegt Verhulst. De Vlaamse acteur James Cooke verwondde zijn handen tijdens het trainen voor zijn trapeze-act. Katja: „Zijn hele handen waren kapot en met bebloede handen kan je dus ook niet meer oefenen natuurlijk. Het was voor ons allemaal heel intensief.”

Zelfvertrouwen

Najib Amhali blesseerde zich tijdens het trialbiken. Hij viel tijdens een training voor zijn stunt achterover en kwam onder zijn motor terecht. „Ik gaf iets te veel gas waarbij ik achterover viel en de motor op mijn knie viel. Ik lag op de grond en werd helemaal wit. Ik had een dikke knie, maar er was gelukkig niets gebroken. Het vertrouwen was wel weg. Elke keer als ik weer op de motor moest, blokkeerde ik. Ik heb overwogen te stoppen, maar hoe vertel je dat? Het was mijn opdracht! Het heeft heel lang geduurd tot ik dat zelfvertrouwen terug had, dankzij mijn coach die elfvoudig kampioen is. Met blik op oneindig heb ik het parcours in de studio afgelegd.”

Najib leerde voor de eerste show die zondagavond te zien is minstens 200 woorden Chinees. „Ik heb me vergist in de tijd die de voorbereidingen voor deze show in beslag nam en in de moeilijkheidsgraad”, erkent Najib. „Ik had een draaiboek gezien met allerlei leuke opdrachten, waarvan ik veel leuk vond. Maar de programmamakers wilden me uit mijn comfortzone halen, dus ik moest Chinees gaan leren. Dat was niet mijn ding.”

Stunt

De Battle is een co-productie van RTL 4 en de Vlaamse zender VIER. In Vlaanderen is de vierdelige show al uitgezonden en was het met een gemiddeld marktaandeel van 30 procent een succes. Elke show bestaat uit een spectaculair shownummer, een bijna onmogelijke breinopdracht, een veeleisende behendigheidsproef en een levensgevaarlijke stunt. Verhulst: „De show is bedacht met heimwee naar de grote shows uit de jaren tachtig, maar gemaakt met de technieken van vandaag. Het genre toont aan dat mensen er met veel plezier naar kijken.”

De presentatie van De Battle is in handen van Lieke van Lexmond en Peter Van de Veire. In de eerste show die RTL4 zondagavond uitzendt, zitten Jan Smit en Vivienne van den Assem in het Nederlandse panel.