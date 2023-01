Filmrecensie Reünie met rouwrandje in vriendenfilm ’Fijn weekend’

— Wat: tragikomedie — Regie: Jon Karthaus — Met: Lisa Zweerman, Kay Greidanus, Jon Karthaus

Door Fabian Melchers

Jon Karthaus maakte met vrienden ’Fijn weekend’. Ⓒ PR

Haar vrienden verwachten dat het zwaar gaat worden, nu Evelien de as van haar geliefde moet uitstrooien. Maar die zorgen slaan in Fijn weekend al snel om in verontwaardiging. Hoe haalt ze het in haar hoofd om een nieuwe scharrel mee te nemen? Een warme reünie lijkt er niet meer in te zitten.