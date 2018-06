Katt Williams weer gearresteerd

De komediant en rapper, die vorige week ook al werd gearresteerd, werd vrijdag aangehouden omdat hij in november vluchtte voor de politie. Dat schrijft de krant The Sacramento Bee.

De 39-jarige Williams reed vorige maand met zijn auto over de stoep toen hij op de vlucht was voor de politie. De rapper zou vijf voetgangers op een haar na hebben geraakt.

Williams werd vorige week zondag gearresteerd in Seattle omdat hij betrokken zou zijn geweest bij een vechtpartij in een bar. De week daarvoor ging het ook al mis in een supermarkt. Op beelden van een bewakingscamera is te zien dat de komediant uithaalt naar een medewerker van de winkel.