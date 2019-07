Hans Klok volledig op zijn plek in Las Vegas

Toch ziet de 50-jarige illusionist ook de schaduwkanten van Vegas. „Ik heb de nuchterheid die veel Noord-Hollanders hebben.” Wel denkt Hans dat geen andere Nederlandse performer de stad beter aan zou kunnen dan hij. „Ik denk dat Anouk na een week is vertrokken.”

Hans vertrok recent voor tien jaar naar Amerika. In een casino staat hij vanaf maandag meerdere keren per week met zijn nieuwe show, in geheel eigen stijl. „Hans Klok, dat is die man met dat haar en die windmachines en die vrouwen en die blouse die veel te ver openstaat”, omschrijft hij zijn stijl zelf. „En als ik mijn stijl ergens op kan baseren, dan is het op Siegfried & Roy. De flair waarmee ze alles deden, de bewegingen, het spektakel, de vaart. Zij waren de eersten die illusies heel snel gingen vertonen. Zij begrepen in de jaren zestig al dat mensen geen enorme concentratieboog meer hadden. En ze formeerden een team om zich heen: regisseurs, kostuummakers, dansers. Omring je met reuzen, niet met dwergen. Ze waren hun tijd vooruit.”

Ervaring

Als de illusionist, die eerder al naar Vegas vertrok maar het na een half jaar voor gezien hield vanwege de teleurstellende kaartverkoop, het tien jaar volhoudt dan tikt zijn bankrekening lekker aan. Maar als Hans eerder afhaakt, dan was dit zijn laatste poging de gokstad te veroveren. „Dan krijg ik die kans niet een derde keer. Dan moet ik terug naar huis met al m’n spullen. En daar weer alles opbouwen, want mensen zijn je zó vergeten. Wil ik dat dan nog? Ja, ik zal wel moeten. Of ik kan ook een friteszaak beginnen op IJmuiderslag.”

Voor de roem doet hij het in ieder geval niet. „Als ik wereldberoemd had willen zijn, had ik beter zanger of filmster kunnen worden. Goochelen is toch een soort volleybal, het wordt nooit voetbal. En beroemd zijn is niks. Je bent er ook weer zo aan gewend als je geen bekendheid hebt. Hier ben ik niemand en moet ik er weer aan gaan trekken.” Hans vindt optreden daarnaast „gewoon heel leuk.” „Op welke plek op aarde kun je elke dag optreden? Bovendien: een regisseur laat een film na, een schrijver een boek.” Een illusionist laat volgens Hans niets na, die bestaat alleen in het moment. „Magie is niet meer dan een ervaring.”