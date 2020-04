’The other lamb’: scheurtjes in het sektarisch geloof

Selah (Raffey Cassidy) aanbidt haar ’vader’, de ’Herder’ (Michiel Huisman)

Ver weg van de bewoonde wereld heerst de Herder (Michiel Huisman) over zijn kudde. Over zijn Vrouwen, gekleed in het rood. Over zijn Dochters, zonder uitzondering in het blauw gestoken. Zij aanbidden hem in The other lamb, dochter Selah misschien nog wel het meest. Toch ontstaan er gaandeweg scheurtjes in haar rotsvaste geloof.