Harry Potter-ster Harry Melling blij dat hij niet werd herkend

Tijdens de coronapandemie verschenen er drie projecten op Netflix waarin de Brit een rol speelt: de actiefilm The Old Guard, de thriller The Devil All The Time en de serie The Queen’s Gambit. „Ik hoop dat mensen mij niet zat zijn”, grapt Melling. „Het is een geweldig en gek toeval dat mensen helaas niet naar buiten kunnen en leunen op Netflix. Het is dus iets vreemds en geweldigs dat deze dingen bijna een soort gek Covid-19-leven hebben.”

Dat Melling zoveel acteerklussen heeft, ziet hij na Harry Potter als een tweede kans. Doordat de acteur zoveel kilo’s was kwijtgeraakt kon hij onherkenbaar opnieuw beginnen. „Ik zie dat moment in mijn leven als een soort zegen omdat ik niet werd herkend. Ik had die geschiedenis omdat ik deel uitmaakte van die films, maar had het gevoel dat ik een nieuwe start kon maken die ik erg handig vond.”