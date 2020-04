Dit vindt viroloog dr. Fauci van imitatie Brad Pitt

Volgens Fauci ’heeft Brad het fantastisch gedaan’. Dit liet hij weten in een interview met Un Nuevo Dia. De 79-jarige Fauci, die de afgelopen weken enorm populair is geworden vanwege zijn vakkundige optredens tijdens de dagelijkse persconferenties in Amerika, grapte een paar weken geleden tegen een CNN-journalist dat Brad Pitt hem wel een geschikte kandidaat leek om hem na te doen in de show, mocht het ervan komen. En daar maakte SNL snel werk van. De Oscarwinnaar verzorgde de opening van de show en sloot zijn optreden af met een dankwoord aan Fauci en overige hulpverleners.

„Ik ben een groot fan van Brad Pitt en dat is de reden waarom ik hem noemde toen me die vraag werd gesteld. Hij is absoluut een van mijn favoriete acteurs. Nogmaals, hij heeft het geweldig gedaan en ik vond het erg leuk om naar te kijken”, aldus Dr. Fauci.

In de sketch nam Pitt, in zijn rol als Fauci, een aantal uitspraken van president Trump op de hak.