België inspireert Hart van Nederland

De drone waait over naar Nederland nu SBS heeft aangekondigd dit item vanaf maandag op te nemen in Hart van Nederland. De eerste provincie die door de drone wordt aangedaan is Overijssel. Wie daar letters op het dak maakt, een spandoek ophangt of een hart in een grasveld maait maakt de kans diezelfde avond nog op tv te komen.

Wie een mooi initiatief heeft kan de drone via sbs6.nl/boodschaptegencorona zijn kant op dirigeren.

SBS maakt sinds twee weken niet alleen Hart van Nederland maar ook In het Hart van Nederland, waarin meer coronanieuws wordt besproken.