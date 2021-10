Arjen Lubach ging voor nieuwe programma in de leer bij The Daily Show

„Ik ken een aantal mensen daar, uiteindelijk mochten we iemand die vijftien jaar uitvoerend producent bij The Daily Show was de hemd van het lijf vragen”, aldus Arjen. „Het was een leerzaam gesprek.” Zo vertelde de producent dat sommige medewerkers dagen van veertien of vijftien uur maken. „Ze worden niet voor al die uren betaald, maar ze zijn blij dat ze zo’n baan hebben.”

De komiek denkt dat hij voor De Avondshow - met Arjen Lubach „iets hiërarchischer” te werk zal gaan dan bij Zondag met Lubach. „Bij ZML hadden we soms discussies die de hele dag duurden en pas ’s avonds bij een pizza werd beslecht. Dat kan nu niet meer, we moeten nu vier dagen per week gaan leveren. Nu moet iemand - vermoedelijk ik - dan gewoon de knoop doorhakken.”

Keukentafel

Arjen mist sinds het afscheid van ZML eerder dit jaar soms een platform om zijn grappen over de actualiteit kwijt te kunnen, bekende hij in het gesprek met Jeroen Wollaars. „Soms maak ik een grapje in een tweetje of ik schrijf iets op voor mijn theatervoorstelling. Maar soms wordt mijn vriendin gek als ik doe alsof Zondag met Lubach aan de keukentafel net zo leuk is.”

De cabaretier is niet bezig met de vraag of de kijkcijfers het succes van ZML kunnen evenaren. „Je hebt de wereld van de kijkcijfers en de prijzen, en de wereld van de inhoud. Die tweede wereld is de enige die ik zelf kan beïnvloeden, ik ga niet lopen flyeren of mensen of jury’s willen kijken. Dat komt vanzelf wel als je een goed programma maakt.”

De Avondshow - met Arjen Lubach is vanaf februari te zien bij de NPO.