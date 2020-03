Hazes klinkt weer in Ziggo Dome

Gerard Joling beklom als een van de eersten het podium waar hij zijn Hazes-duet Blijf Bij Mij vertolkte. De muzikale leiding van de concerten is net als in de voorgaande zeven jaar in handen van Jeroen van der Boom. Ook Hazes’ kinderen André en Roxeanne waren weer van de partij. De line-up bestaat dit jaar verder uit onder anderen Miss Montreal, Danny de Munk en Glennis Grace.

„Dat nummer van Rox en die ouwe, dat is wel kippenvel. Dat is heel mooi. Het maakt niet uit wat de mensen er van vinden, maar dat je dat als ’kind van’ kan doen is natuurlijk heel bijzonder. En het is iets wat je de rest van je leven bij je kan dragen”, vertelt André aan Shownieuws.

Ook zijn moeder Rachel is van de partij. „Die is heel nauw betrokken weer en het is hartstikke leuk dat ze er weer is. Ze is even een soort van weg geweest en nu is ze er weer. En we zullen weten dat ze er is ook! En ja, zij is natuurlijk ongelooflijk trots, los van dat haar kinderen op het podium staan, is het wel haar man die dit nog steeds flikt.”

Fans die dit jaar misgrepen bij de kaartverkoop kunnen volgend jaar weer een poging wagen. Vorige week werd bekend dat het meezingfeest in 2021 terugkeert.