Paul de Leeuw over vertrek als presentator Songfestivaltalkshow: voelde me steeds minder thuis

De organisatie van het ESF meldde zondagavond plotseling dat De Leeuw niet te zien zal zijn als presentator van de dagelijkse talkshow Open Up Daily vanuit het Eurovision Village. „Ik ben ooit anderhalf jaar geleden gevraagd om het buitenprogramma in de fanzone te presenteren en dat is een verschil met het onlineprogramma waar ik me steeds minder thuis in ging voelen. Dan kan een ander dat beter doen en dat is Sofie”, stelt hij.

Bekijk ook: Paul de Leeuw trekt zich terug als presentator Songfestivaltalkshow

De presentator beklemtoont dat het besluit ’in goed overleg met de organisatie’ is genomen. „Ik ben blij dat de NPO Astrid Joosten en mij heeft gevraagd een extra Op1-uitzending te maken na de finale van het ESF op NPO1”, aldus De Leeuw.

De eerste uitzending van Open Up Daily van maandag staat in het teken van inclusiviteit en sluit aan bij het thema Open Up van de 65e editie van het Eurovisie Songfestival, dat deze week plaatsvindt in Rotterdam.