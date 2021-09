Premium Het beste van De Telegraaf

’Dit is een verheerlijking van incest’ Erotisch ’kinderboek’ Drs. P zorgt na vijftig jaar voor woede bij BN’ers

Een erotisch ’kinderboek’ van Drs. P doet exact vijftig jaar na publicatie flink wat stof opwaaien. Stichting Free a Girl, die strijdt tegen seksuele exploitatie van kinderen, is furieus en ook bekende personen als Kim Feenstra en Fred van Leer zeggen te walgen van Allerlei ontucht, zoals het boekje heet. Denk-politicus Tunahan Kuzu laat weten Kamervragen te gaan stellen. „Dit is gewoon next level in het normaliseren van kindermisbruik.”