De Markles slaan terug na ’belachelijke’ uitspraken Meghan: ’Eigen docu’

Thomas Markle jr. heeft al een eigen team ingeschakeld om een documentaire te maken waarin hij hún kant van het verhaal wil vertellen. Ⓒ Getty Images

Harry en Meghan hebben niet alleen al jarenlang problemen met het Britse koningshuis, ook met Meghans kant van de familie is het sinds hun huwelijk een voortdurende strijd. Nadat vader Thomas door samenwerking met de paparazzi in ongenade viel, haalden Samantha en Thomas Jr. al keihard uit naar zijn halfzus die volgens hen hun vader in de steek liet. En nu deze in de befaamde Netflix-docu Harry & Meghan venijnige uitspraken doet over haar halfzus Samantha en Harry opnieuw suggereert dat Meghan geen familie meer heeft, hebben zij helemaal geen goed woord meer voor haar over. Ze laten het er dan ook niet bij zitten. Alsof er al niet genoeg reuring is, beloven ze met een eigen docu te komen.