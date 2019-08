Reboots Home Alone en Night At The Museum op komst

Volgens Deadline heeft Disneybaas Bob Iger dat dinsdag verteld bij de bekendmaking van de kwartaalcijfers van het bedrijf. Ondanks grote successen van de films uit eigen stal, bleef de winst van Disney achter bij de verwachtingen. Dat komt onder meer door de overname van 21st Century Fox eerder dit jaar. Niet alleen kostte de reorganisatie van het bedrijf veel geld, ook de opbrengst van films van Fox viel tegen. Onder meer Dark Phoenix flopte flink aan de box office.

Iger lichtte de reboots van Home Alone, Night At The Museum, Diary of a Wimpy Kid en Cheaper By The Dozen niet toe. Het is daardoor niet duidelijk of het om films, series of nieuwe versies in een andere vorm gaat.