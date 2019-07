Frank Masmeijer gaat niet in cassatie

Zijn Nederlandse advocaat Geert-Jan Knoops laat aan Shownieuws weten: „Dit is een voorlopige beslissing en we gaan dit nog opnieuw bekijken met meester Vincke, zijn Belgische advocaat.”

Masmeijer zit inmiddels zeventien maanden vast. Zoals het er nu naar uitziet, gaat hij zijn straf in België uitzitten. Hij heeft daar het grote voordeel dat hij al na eenderde van zijn gevangenisstraf vrij kan komen, in Nederland is dat na tweederde.

Naast de tijd in de gevangenis moet Masmeijer ook nog een boete van negentigduizend euro betalen.