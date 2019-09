Arie Luyendyk jr. opnieuw getrouwd

Volgens TMZ ging het om een spontane actie. De ouders van Arie, de Nederlandse autocoureur met dezelfde naam en zijn vrouw Mieke, zouden aanwezig zijn geweest bij de ceremonie, net als het dochtertje van Arie en Lauren, de vier maanden oude Alessi. Maandag deelde Lauren een foto van de tweede bruiloft van het stel. „Arie is zo leuk dat ik twee keer met hem getrouwd ben”, schreef ze daarbij. „We grapten er altijd over om onze eerste bruiloft te laten zitten en gewoon naar Vegas te gaan, dus nu dachten we: waarom niet allebei. Het was de beste beslissing ooit, deze dag wordt een hilarische herinnering die we nooit zullen vergeten.”

Het stel trouwde afgelopen januari voor de eerste keer, toen in een geplande ceremonie op het Hawaiiaanse eiland Maui. Arie vroeg Lauren ten huwelijk in de finale van de show The Bachelor. Dat verliep niet zonder slag of stoot: Arie was eerder verloofd met een andere kandidate, Becca. In de finale van het populaire datingprogramma liet hij haar echter weten dat hij toch spijt had dat hij een van de andere deelneemsters, Lauren dus, had laten gaan.

Arie jr. werd in Nederland geboren en verhuisde op zijn derde naar de VS. Hij was zelf ook een tijdlang actief als coureur.