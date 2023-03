Liv Tyler keert terug in Captain America

Tyler was in 2008 te zien als Ross in The Incredible Hulk. In die film speelde ze de liefde van Bruce Banner, toen nog gespeeld door Edward Norton. Toen Norton later werd vervangen door Mark Ruffalo werd Tylers personage nog wel genoemd maar ze keerde tot nu toe niet meer terug.

De vierde film rond Captain America gaat New World Order heten en komt in 2024 in de bioscopen. Eerder werd bekend dat Harrison Ford de rol van General Ross gaat spelen, de vader van Betty Ross. Het personage werd in eerdere delen gespeeld door William Hurt, die vorig jaar maart overleed.