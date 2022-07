Charlie Sheen gaat los op vriend dochter na auto-ongeluk: ’Zielige lafaard’

„Ik wil dit even duidelijk hebben: mijn dochter Lola reed NIET en het was haar vriend - nu ex-vriend - Will Torrance, een 16-jarige zonder rijbewijs, die reed”, schrijft Sheen. Torrance zou wel een zogenoemd driving permit hebben, dat is een soort rijbewijs dat iemand krijgt die nog lerende is. „Hij heeft tegen de politie gelogen, omdat het een zielige lafaard is. Hij negeerde schaamteloos al haar angstige verzoeken om langzamer te rijden.”

De Two And a Half Man-acteur is overduidelijk nogal boos op zijn ex-schoonzoon, want hij sluit zijn bericht af met de afkorting ’GfysW’, die vermoedelijk staat voor ’Go f*ck yourself, Will’. In de reacties kan Sheen op veel steun rekenen. Men vindt het goed dat hij de zaken rechtzet en wenst hem sterkte met zijn dochter. Kritiek is er echter ook. Sommige volgers vinden het laf dat hij een minderjarige jongen aan de schandpaal nagelt. Lola Sheen kwam er met slechts wat hoofdpijn van af.