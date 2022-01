Premium Het beste van De Telegraaf

Recensie ’Nevenschade’ ✭✭✭✭ De pandemie als decor voor een thriller

— WAT: thriller — WIE: Jens Vern — UITGEVERIJ: Volt

Door Bertjan ter Braak Kopieer naar clipboard

Er is iets helemaal niet in orde in Nederland. De vrouw van journalist Matthew Dawson verongelukt. De adviseur van premier Koenen, Alex van Casteren, verongelukt. Viroloog Karel Siebelsen verongelukt. En dat terwijl de pandemie nog maar net geweken lijkt te zijn door naar zich laat aanzien een prima vaccinatie.