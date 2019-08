Billie Eilish weer in de lift dankzij Lowlands

Het succesalbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go van Billie Eilish stijgt twee plaatsjes en staat nu weer achter koploper Ed Sheeran, die voor de zesde week aan de leiding gaat. Eilish’ vorige plaat Don’t Smile At Me springt omhoog van 28 naar 15. Tame Impala keert op nummer 31 terug met het album Currents.

Ook andere Lowlands-artiesten maken een comeback. Twenty One Pilots is met Blurryface terug op 71, Jorja Smith komt opnieuw binnen met Lost & Found op 74 en op 93 is het Anderson.Paak die een re-entry maakt met Ventura.

De hoogste nieuweling is terug te vinden op de derde plaats. De Nederlandse rapper Jack, ook wel bekend van Rotterdam Airlines, lanceerde vorige week zijn debuut Plan A en weet direct een plekje te veroveren in de top.