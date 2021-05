Linda Hakeboom heeft laatste bestraling achter de rug

De 35-jarige documentairemaakster deelt het nieuws op sociale media bij een foto waarop ze dolgelukkig en juichend in de camera kijkt.

Hakeboom moest opnieuw behandeld wordt toen in april bleek dat de eerste chemobehandelingen niet alle cellen weg hadden gehaald. „Het was een beetje op het randje, want er is heel weinig kwaadaardigs gevonden. Maar ze zeggen toch bij mijn leeftijd en type kanker alles te willen doen om te voorkomen dat het ooit nog terugkomt”, liet Linda destijds weten.

Hoewel haar laatste bestraling erop zit, is haar behandeling nog niet klaar. Zodra Hakeboom weer voldoende is aangesterkt, moet zij nog een half jaar chemotherapie in de vorm van tabletten ondergaan.”Alles wat ik nu kan doen ga ik gewoon doen. Want liever nog een halfjaar langer bijwerkingen dan dat ik ooit weer hierin terechtkom. Dat is natuurlijk nooit uitgesloten, maar ik verklein de kans er gewoon mee. Dus dat ga ik doen.”