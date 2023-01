Premium Het beste van De Telegraaf

Talentenjacht voorgoed besmet? Precies een jaar geleden ontplofte de bom in Hilversum: komt The Voice ooit nog terug op de buis?

Door Kitty Herweijer Kopieer naar clipboard

The voice of Holland was een megahit, voordat er roet in het eten werd gegooid toen wangedrag op straat kwam te liggen. Ⓒ ANP/HH

Het is dit weekend precies een jaar geleden dat er een bom ontplofte in Hilversum: de populaire talentenjacht The voice of Holland werd plots van tv gehaald in aanloop naar een gevreesde aflevering van het programma Boos. Een jaar later lijkt vervolging voor de beschuldigden van seksueel grensoverschrijdend gedrag steeds minder waarschijnlijk, maar het format zelf is er nog niet bovenop.