Tim Hofman draagt tatoeage op aan deelneemster Over Mijn Lijk

Toevalligerwijs heeft de presentator de tattoo laten zetten op de sterfdag van Fabienne. De afspraak om de tattoo te zetten was al eerder gemaakt, zonder te beseffen om welke datum het ging. „Ik besef dat ik zonder nadenken op deze regenachtige zondag een mooie les van Fabienne op mijn lijf laat vereeuwigen. Noem het toeval, lot, een teken, maar mooi is het in ieder geval”, schrijft Hofman op Instagram.

De tekst ’dansen in de regen’ staat nu vereeuwigd op zijn arm. „Dat is namelijk wat Fabienne tijdens het maken van Over Mijn Lijk altijd tegen me zei: niet wachten totdat de storm voorbij is, gewoon dansen in de regen”, aldus Hofman. Naast de tekst is ook een illustratie van een hondje met een feesthoed en zonnebril afgebeeld. „Geen idee waar het idee van die hond met een zonnebril en feesthoedje vandaan komt. Kan me niet herinneren dat ik er specifiek om heb gevraagd, maar hij zit er. Kan gebeuren”, sluit hij zijn bericht af.