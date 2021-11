Sex and the City-reboot pas later in 2022 in Nederland te zien

De serie zal in de VS en andere landen waar HBO Max al te zien is op 9 december in première gaan. Op dit moment worden in Nederland series van HBO uitgebracht via Ziggo Movies & Series. Maar de nieuwe originele series van HBO, zoals And Just Like That..., worden niet meer aangeboden via Ziggo. De Sex and the City-reboot is vermoedelijk de grootste titel die daardoor niet meteen in Nederland te zien zal zijn.

Het is niet duidelijk wanneer And Just Like That... wel in Nederland te zien is. HBO Max zal ergens in 2022 in Nederland worden gelanceerd. Maar de officiële datum is nog niet gecommuniceerd. In Europa is HBO Max wel al beschikbaar in Denemarken, Zweden en Spanje. Hier komen begin volgend jaar sowieso Bulgarije, Kroatië, Polen en Portugal bij.

De nieuwe versie van het megapopulaire Sex and the City vertelt over de levens van Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Charlotte York (Kristin Davis) en Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) die nu vijftigplusser zijn. Kim Cattrall, die in de originele serie de vierde vriendin Samantha Jones speelde, bedankte voor een rol in de reboot. Sex and the City, gebaseerd op het gelijknamige boek van Candace Bushnell, was van 1998 tot 2004 te zien. Er werden in 2008 en 2010 al twee films als vervolg gemaakt.