Ryanne van Dorst drinkt eigen urine

„Ook bij mij kwamen de muren het afgelopen jaar op me af en heb ik mijn leven en de toekomst onder de loep gelegd. Ik begon me af te vragen of er misschien niet andere manieren zijn om met elkaar en met de wereld om te gaan.” In Het Alternatief onderzoekt ze dan ook andere levensopvattingen ’in de hoop daar wat van te kunnen leren en mee te nemen naar huis.’

Zo ontmoet ze in de eerste aflevering, te zien op 6 april, Oriana en Anke. Oriana is heks en gelooft dat alles een ziel heeft waardoor ze een constante aanwezigheid van energieën en geesten voelt. Tijdens de aflevering krijgt Ryanne zelfs ’onverwachts bezoek van haar overleden oma’. Ze wordt bovendien ingewijd als heks.

Waar Oriana in de natuur leeft, leeft Anke van de natuur. Ze heeft de afgelopen vier jaar nauwelijks gegeten, omdat ze haar energie uit lucht en licht haalt. Ryanne ervaart hoe het is om te leven zoals Anke en drinkt, net als Anke altijd doet om zich te hydrateren, haar eigen urine op. „Het is een beetje rare gewaarwording dat ik hier nu mijn eigen zeik zit te drinken”, stelt Ryanne ongemakkelijk. Vies vond ze het overigens niet. „Het smaakt nergens naar. Kijk, als ik nu heel de dag asperges had zitten eten, dan was het misschien wel goor geweest, maar ik had nu gewoon niets op dus het was gewoon water”, verklaart ze in Shownieuws.