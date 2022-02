Robert Doornbos openhartig over zware periode zieke dochter

Robert laat in het interview blijken dolgelukkig te zijn met zijn Chantal en noemt haar zijn grootste liefde. Maar het was niet direct wederzijdse liefde op het eerste gezicht. „Ik was 30, had de hele wereld over gereisd en veel vriendinnen gehad, maar bij haar was het meteen raak”, vertelt Robert. „Het was bij de opnames van het programma Ik hou van Holland, waar ik aan meedeed. Zij deed de styling en ik wilde me gelijk gaan uitkleden, ik was nogal trots op mijn afgetrainde lichaam. Maar zij draaide zich om: ’Nee hoor.’ Zij had op dat moment nog een andere relatie, maar de aanhouder wint.”

Tumor

In 2018 werd bij Jada, de dochter van Robert en Chantal, een grote tumor met uitzaaiingen ontdekt. In mei 2019 is het meisje genezen verklaard. Ondanks deze heftige tijd legt Robert uit dat zijn band met Chantal alleen maar sterker is geworden.

„Ik weet nog dat ik op een nacht niet in het ziekenhuis mocht blijven bij Chantal en Jada. Mijn slaapplek was in het Ronald McDonald Huis, aan de overkant. Normaal huil ik nooit, maar nu ging het de hele nacht door. Ik had niet geslapen, maar de volgende ochtend ging ik toch naar de studio van Ziggo. Gewoon omdat ik even over iets anders moest lullen. Dat Chantal mij daarin mijn gang liet gaan, ook al vond ze het onbegrijpelijk, heeft onze band enorm versterkt”, aldus Robert.

Dubbel buikvirus

Eerder dit jaar werd Jada met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Ze had een dubbel buikvirus opgelopen. „Ze was totaal uitgedroogd binnen enkele uren, waardoor ze in een voorstadium zat van een shock. Dit kan heel ernstig zijn”, schreef Robert toen op Instagram. Inmiddels gaat het weer goed met haar.