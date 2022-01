Simon Keizer ’met stomheid geslagen’ door misstanden bij The Voice

„Het is ontzettend schrikken, want ik ken die hele club natuurlijk. Wij hebben drie seizoenen op de stoel gezeten vanaf 2011. Ongeloof, dat is denk ik het woord dat overheerst”, vertelt Keizer in de podcast De Leeuw lult verder van Paul de Leeuw.

In de drie seizoenen die hij aan The Voice of Holland werkte en de vier waarin hij als coach in The Voice Kids te zien was, heeft Keizer niets gemerkt van wat er mogelijk gaande was. „Nee, daarom was dan ook het eerste woord ’ongeloof’, het is niet dat ik het niet geloof, maar dat ik er niet bij kan met mijn hoofd. Daar was de situatie voor mijn gevoel ook helemaal niet naar. Je bent een tv-programma aan het opnemen. Dus ik was echt met stomheid geslagen.”

Afgelopen weekend werd The Voice voorlopig stilgelegd, na beschuldigingen van seksueel wangedrag aan het adres van bandleider Jeroen Rietbergen en coach en rapper Ali B. Rietbergen heeft inmiddels bekend. Tegen Ali B is aangifte gedaan. Hij ontkent de beschuldigingen. Donderdag verschijnt de uitzending van het online programma BOOS waarin de aantijgingen worden besproken.