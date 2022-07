Misbruikzaak tegen Oscar-winnaar Paul Haggis afgewezen

„Na het bewijsmateriaal te hebben bekeken en argumenten van beide kanten te hebben gehoord, heeft de rechtbank van Lecce, een hof van beroep met drie rechters, unaniem het beroep van de officier van justitie afgewezen om Haggis’ huisarrest te herstellen”, zei Haggis’ Italiaanse advocaat Michele Laforgia in een verklaring.

De met twee Oscars bekroonde maker van de film Crash werd afgelopen juni gearresteerd in de Italiaanse stad Ostuni, omdat hij ervan werd beschuldigd zonder toestemming seks te hebben gehad met een 28-jarige Britse vrouw. Haggis verbleef daarna zestien dagen verplicht in een hotel, voordat hij werd vrijgelaten.

In de Verenigde Staten is de 69-jarige Haggis overigens nog in afwachting van de behandeling van een andere misbruikzaak tegen hem. In 2017 klaagde publiciste Haleigh Breest hem aan voor een verkrachting die in 2013 zou hebben plaatsgevonden. De behandeling van de zaak werd uitgesteld vanwege de pandemie, maar zou nu op 11 oktober dienen in New York. Haggis heeft ondertussen gezegd dat de betreffende ’activiteiten’ met Breest met wederzijdse toestemming zou zijn geweest.

