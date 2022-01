Premium Het beste van De Telegraaf

Kiki overleed op haar zestiende, toch is ze nog te zien in ’Over Mijn Lijk’

Door Ivar Hoekstra Kopieer naar clipboard

Het is misschien wel het heftigste programma op de Nederlandse televisie: Over Mijn Lijk. Jonge mensen die ongeneeslijk ziek zijn, vertellen over hun ziekte en wat ze nog allemaal uit het leven willen halen. Woensdagavond start bij BnnVara alweer het negende seizoen en is er aandacht voor Kiki Toll uit Venray, die slechts zestien jaar oud mocht worden en bevriend was met Chantal Janzen.